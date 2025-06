Tari, arrivano i bollettini per pagare la tassa: importi e scadenze

Non esiste una scadenza univoca per tutti i contribuenti: le date variano in base al comune di residenza fiscale. Come accennato, proprio in questi giorni in alcuni grandi comuni stanno arrivando i bollettini cartacei o digitali. A Milano sono previsti due avvisi di pagamento: l’acconto, emesso tra fine maggio e giugno, con scadenza il 10 luglio e infine il saldo, in emissione tra fine ottobre e novembre 2025, con scadenza a dicembre. A Napoli, la prima rata in acconto scade il 16 luglio; la seconda rata il 16 settembre; la terza rata il 17 novembre. Se si opta per la rata unica, la deadline è il 31 luglio. A Bologna sono previste due scadenze: la prima rata (o il pagamento in unica soluzione) è fissata al 30 settembre, mentre la seconda rata deve essere pagata entro il 2 dicembre. A Roma, invece, la prima rata (e il pagamento in unica soluzione) è già scaduto il 31 maggio. Restano le scadenze del 31 agosto e del 30 novembre per il pagamento della seconda e terza rata. Anche le modalità di pagamento della Tari variano da comune a comune: tra le opzioni previste ci sono il modello F24, il bollettino postale, il Mav o l’utilizzo di PagoPa.

