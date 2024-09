Carta Dedicata a te 2024, al via dal 9 settembre: cosa si può comprare

Introduzione

Lunedì 9 settembre diventa operativa la Postepay da 500 euro riservata ai nuclei familiari con Isee annuo inferiore ai 15mila euro. Rispetto allo scorso anno, la prepagata avrà un importo maggiore e nuovi prodotti si andranno ad aggiungere all’elenco dei beni. Bonus confermato per carburanti e abbonamenti al trasporto Tpl

Per chi era già in possesso della carta ma rispetta attualmente i requisiti, dovrà solo attendere la ricarica di quella vecchia. Mentre i nuovi beneficiari potranno ritirare la prepagata in Posta dopo aver ricevuto l’avviso del proprio Comune di residenza. Ma attenzione alle date: il primo acquisto dovrà avvenire necessariamente entro il 16 dicembre di quest’anno mentre per il 28 febbraio 2025 l’intero importo dovrà andare esaurito, pena la disattivazione della carta stessa con quanto rimasto in giacenza.

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida commenta: "Dal governo viene confermato un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà e un sostegno e stimolo alle filiere produttive italiane". Ecco quello che c’è da sapere