Scuola, cosa prevede la Manovra 2025 per insegnanti e studenti

"Con il nostro ordine del giorno chiedevamo un impegno preciso al governo per un settore che, fatti salvi alcuni emendamenti approvati grazie al Partito Democratico sul fondo per il sostegno psicologico e per la povertà alimentare, è stato completamente trascurato. Anzi, va detto chiaramente che questa manovra per la scuola ha previsto solo tagli. Abbiamo chiesto impegni per il sostegno al welfare studentesco, dal contrasto al caro libri alle misure per estendere il diritto di usufruire delle mense, soprattutto, per i più fragili. Ma abbiamo chiesto anche di intervenire sugli organici di sostegno visto che avete previsto un incremento di 1900 unità quando noi ne abbiamo chiesti 5 mila e ricordo che l'ultimo piano pluriennale di immissioni in ruolo di 25 mila unità su un triennio è stato promosso nella legge di bilancio del 2021, con una maggioranza diversa dall'attuale", ha dichiarato Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione istruzione e responsabile nazionale scuola.

Per approfondire: Perché in Italia il divario di genere in matematica è tra i più alti del mondo