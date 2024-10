Manovra, stretta sulle detrazioni: ecco il tetto a seconda del reddito

Introduzione

La legge di Bilancio è stata trasmessa alla Camera dopo la firma del presidente della Repubblica Mattarella. Tra le misure c’è la revisione delle tax expenditures: con il riordino arrivano paletti per i redditi oltre i 75mila euro ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli. Escluse le spese sanitarie e quelle per i mutui sulla casa. Ecco le simulazioni per single o famiglie.