Manovra 2025, il testo integrale della bozza della Legge di Bilancio

La Manovra per il 2025 si concentra sulle priorità, "lavoro, salari, famiglia e sanità e lo fa senza aumentare le tasse e mantenendo i conti in ordine”. A dirlo è stata la premier, Giorgia Meloni, mentre la Legge di Bilancio arriva in Parlamento con una serie di misure annunciate tra cui quelle per ridurre le tasse ai lavoratori e aiutare le famiglie

Alcune delle misure previste

La manovra per il 2025, ha detto la premier Meloni, si concentra sulle priorità, come "lavoro, salari, famiglia e sanità e lo fa senza aumentare le tasse e mantenendo i conti in ordine”. Sono diverse le misure previste, a partire dal nuovo meccanismo per rafforzare le busta paga dei dipendenti con un bonus fino a 20 mila euro e un meccanismo fiscale a decalage fino a 40mila euro. Presente anche una stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro con quoziente familiare, un tetto ai compensi per gli enti alle risorse per i contratti pubblici, un’estrazione aggiuntiva per il Superenalotto e il restyling dei bonus edilizi. E ancora si interviene sulle pensioni, con la proroga di Quota 103, Ape sociale e Opzione donna. La manovra poi prevede anche un aumento delle pensioni minime, che dal 2025 salgono del 2,2% a 617,9 euro: tre euro in più dai 614,77 attuali. Ma senza un'intervento sarebbero calate, scese a 604 euro. sanità, denunciano le opposizioni. Fronte sanità: la manovra stanzia anche 1,3 miliardi per il 2025 e risorse per i contratti. Promettendo assunzioni a partire dal 2026.

Scarica qui il testo in pdf della Manovra finanziaria 2025