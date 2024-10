Fringe benefit, le novità in Manovra: cosa cambia

Introduzione

Per i beni e servizi corrisposti non in denaro - che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro - sono stati confermati gli aumenti per i dipendenti a 1.000 euro, che diventano 2.000 euro per le famiglie con figli.

Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Urso: "Si lavora per consentire alle imprese di dare ai neoassunti che devono trasferire la propria residenza la possibilità di prendere in affitto un alloggio".

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha poi spiegato: "Detassiamo per il triennio i premi di risultato" che passano "dal 10 al 5%" per le famiglie con figli