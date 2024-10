Introduzione

La premier Giorgia Meloni ha convocato per le 20 di oggi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, insieme al Documento programmatico di bilancio per l'Ue, anche lo schema di disegno di legge della Legge di Bilancio vera e propria, oltre al decreto fiscale collegato. Insomma: sarà il primo vero esame dei testi. Dentro dovrebbe esserci anche la richiesta di contributo per le banche, per cui si sta ancora trattando, e i tagli ai ministeri di cui ha parlato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti