Manovra 2025 e pensioni, tra minime e incentivi per restare al lavoro

Introduzione

Prima di capire cosa effettivamente entrerà nel testo della Legge di Bilancio bisogna sapere con certezza quali saranno i fondi disponibili. Inizia però a comporsi un quadro di quelle che sarebbero le intenzioni del governo per il capitolo pensionistico. Si va dallo stop al pensionamento d'ufficio per gli over 65 negli uffici pubblici a una rimodulazione del Bonus Maroni e alla proroga di Quota 103, Opzione Donna e Ape sociale. Ecco cosa sappiamo finora