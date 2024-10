Pensioni, si pensa a intervento sulle minime: cosa potrebbe cambiare

Introduzione

Il governo Meloni sta lavorando a un intervento sulle pensioni minime per cercare di portarle oltre i 621 euro. Oltre a confermare l'intervento del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest'anno a 614,77 euro, si potrebbe andare oltre dando in aggiunta alla rivalutazione rispetto all'inflazione che dovrebbe essere dell'1% un ulteriore incremento. L'aumento delle pensioni minime era stato deciso con la legge di Bilancio per il 2023 "in via transitoria" per il 2023 e per il 2024 e si pone quindi il problema di non ridurre gli importi di questi assegni dal 2025