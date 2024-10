Bonus ristrutturazioni, ipotesi detrazione al 50% per la prima casa

Introduzione

Il bonus ristrutturazioni è una detrazione Irpef al 50% per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze. Per quanto concerne le parti comuni di edifici residenziali, è ammessa all'incentivo anche la manutenzione ordinaria.

Secondo la tabella di marcia, la detrazione Irpef deve scendere al 36% per il prossimo triennio 2025-2027. Come previsto dal decreto Superbonus, da gennaio 2028 calerà ulteriormente al 30%. Quest'ultima aliquota resterà in vigore fino al 2033 compreso. Ma nelle scorse ore, il viceministro all'Economia Maurizio Leo ha fatto sapere che il governo sta pensando di prorogare l'aliquota al 50% almeno per il prossimo anno, a patto che si trovino le risorse per farlo. E questo non è affatto scontato.