Zanardi, la moglie: "Comunica con noi, ma non è in grado di parlare"

A un anno dall'incidente in handbike, la moglie Daniela parla del percorso di riabilitazione dell'ex pilota di Formula 1: "Non facciamo previsioni su quando potrà tornare a casa. Stiamo mettendo tutte le nostre energie nel suo recupero"

A un anno dal grave incidente in handbike, l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi è "in condizioni stabili". È attualmente ricoverato in una clinica specializzata, dove sotto il controllo di un'equipe medica sta seguendo un programma di riabilitazione che include stimoli multimodali e farmacologici. Dopo diversi interventi neurochirurgici, Zanardi è in grado di comunicare con i familiari. "Ma non riesce ancora a parlare - ha precisato la moglie Daniela -. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia. Ha ancora molta forza nelle braccia e nelle mani e si allena duramente con le attrezzature".