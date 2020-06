1/13 ©Ansa

Grave incidente per Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione paralimpico di handbike. Secondo quanto ricostruito, l’atleta 53enne stava partecipando a una staffetta da Pienza a San Quirico d'Orcia (Siena) quando, all’altezza di una curva sulla statale 146, si è scontrato con un camion che procedeva in direzione opposta.

Alex Zanardi, incidente in handbike: è in ospedale in condizioni gravissime