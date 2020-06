Zanardi, medico: condizioni stabili, quadro neurologico imprevedibile

Il campione resta in coma farmacologico. Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dove l'atleta è ricoverato, dopo l’incidente in handbike: “Quando è arrivato in pronto soccorso è apparso subito in condizioni critiche, molto instabili. Il quadro clinico è andato via via a stabilizzarsi durante la notte in terapia intensiva e le funzioni cardiorespiratorie e metaboliche si sono normalizzate. Ma va valutato nei prossimi giorni"

Alex Zanardi resta in coma farmacologico, il suo quadro clinico è stabile, ma il quadro neurologico è imprevedibile. A dirlo a Sky TG24 è Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dove il campione è ricoverato, dopo l’incidente stradale in handbike. “Quando è arrivato in pronto soccorso - ha spiegato Scolletta - è apparso subito in condizioni critiche, molto instabili. Il quadro clinico è andato via via a stabilizzarsi durante la notte in terapia intensiva e le funzioni cardiorespiratorie e metaboliche si sono normalizzate” (STORIA DEL CAMPIONE - LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL'INCIDENTE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA - IL BOLLETTINO OSPEDALIERO).

"Adattato a ventilazione meccanica"

leggi anche Incidente Zanardi, indagato camionista. Sequestrato video amatoriale Zanardi, continua Scolletta” “rimane intubato, collegato a un ventilatore meccanico, però è piuttosto adattato alla ventilazione meccanica e ciò ci soddisfa”. Per il medico, però “resta critico e imprevedibile il quadro neurologico, siamo costretti a mantenerlo sedato per mantenere stabili le funzioni vitali e verosimilmente tra alcuni giorni potremmo ridurre i sedativi, ma questo lo decideremo in base alle condizioni cliniche che osserveremo nei prossimi giorni”.