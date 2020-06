Incidente Zanardi, le parole prima della partenza. VIDEO

Il campione bolognese aveva condiviso un filmato su Instagram da Brolio, frazione di Castiglion Fiorentino, prima di partire per la tappa della staffetta in handbike "Obiettivo tricolore", durante la quale è stato vittima dello schianto, avvenuto a Pienza (Siena). Nella clip ringrazia gli abitanti della cittadina che gli avevano regalato un ciondolo a forma di cuore con il tricolore dell'Italia

Il video su Instagram

"Siamo arrivati a Brolio", spiega Zanardi nel video, ringraziando poi gli abitanti della frazione di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, tappa della corsa in cui era impegnato. "Solo in Italia accadono certe cose", dice il campione bolognese mostrando un ciondolo a forma di cuore con il tricolore dell'Italia, un omaggio dei residenti che lo hanno accolto al suo arrivo.