Bortuzzo: da Zanardi ho imparato a cercare un dono nella mia tragedia

Bortuzzo: "Alex mi mandò messaggio dopo il mio incidente"

Bortuzzo torna indietro con la memoria e ricorda i primi contatti con Zanardi: "Mi ha mandato un messaggio quando ho avuto l'incidente. Io ci sono, mi ha scritto, dandomi incoraggiamento e forza. Diceva che avrebbe avuto piacere a incontrami privatamente, senza clamori e senza telecamere, solo per fare quattro chiacchiere e stare con me”. L’incontro poi non è mai avvenuto, “ma lo aspetto”, assicura il ragazzo. “Il fatto curioso è che io lo vedo tutti i giorni: c'è un murale gigantesco col suo volto nella rotonda dove passo sempre vicino casa a Roma. È bellissimo, e ogni giorno vedo un uomo grande".

"Quello che è successo mi sconvolge, mi fa male"

Poi, riflettendo sulle attuali condizioni di Zanardi, in terapia intensiva in seguito a un intervento alla testa dopo l’incidente del 19 giugno in handbike, Bortuzzo si augura che il campione “non debba passare neanche un giorno di sofferenza vera perché ne ha passati già troppi. Una batosta che non auguri a nessuno, tanto meno a uno come lui: mi sconvolge, mi fa male”. E ricorda: "Queste cose qua ti lasciano tanto tempo per pensare, vieni messo in pausa dalla vita normale, dalla frenesia del mondo”.