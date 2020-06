Alex Zanardi, il bollettino: "Intubato, grave quadro neurologico"

Secondo l'aggiornamento delle 10.20 della Direzione Sanitaria dell’Aou Senese, il campione, dopo l'incidente del 19 giugno, è ancora in terapia intensiva e ha “parametri emodinamici e metabolici stabili". Il neurochirurgo che l'ha operato conferma: "Condizioni stabili ma gravi"

Alex Zanardi è ancora in terapia intensiva e ha “parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”. Questo il bollettino delle 10.20 diffuso dalla Direzione Sanitaria dell’Aou Senese . Il neurochirurgo Giuseppe Olivieri, che ha operato Zanardi dopo l'incidente del 19 giugno, ha poi sottolineato che le condizioni dell'atleta paralimpico "sono gravi ma stabili" e che Zanardi è arrivato in ospedale "con un trauma importante" ( STORIA DEL CAMPIONE - LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL'INCIDENTE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA ).

L'incidente e il ricovero

leggi anche

Incidente Zanardi, indagato camionista. Sequestrato video amatoriale

Nel bollettino viene ricordato anche che il campione è ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno, al policlinico Santa Maria alle Scotte. Zanardi è arrivato in ospedale dopo l’incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, quando si è scontrato con un camion mentre era sulla sua handbike. Il campione è subito stato sottoposto a “un delicato intervento neurochirurgico e successivamente trasferito in terapia intensiva” (ALEX ZANARDI: LA FOTOSTORIA).