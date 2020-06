Alex Zanardi operato alla testa, gravissimo dopo l’incidente

Il campione si è scontrato contro un tir mentre, a bordo delle sua handbike partecipava a un evento sportivo. Si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena, dopo aver subito un delicato intervento di neurochirurgia durato circa tre ore. Gli inquirenti hanno acquisito un video amatoriale che riprenderebbe il momento dell'incidente. Il ct paralimpico: ne ha passate tante, spero che ce la faccia

La notte è passata, ma le condizioni di Alex Zanardi restano gravissime (STORIA DEL CAMPIONE) . E' in terapia intensiva dopo un delicato intervento alla testa. Questo l’ultimo bollettino diramato dall’ospedale di Siena - il prossimo è atteso verso le ore 10 - dove il campione è stato operato ieri dopo che, poco prima delle 17, lungo la statale 146, si è scontrato con un camion che procedeva in direzione opposta (LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL'INCIDENTE). Zanardi stava partecipando a una delle tappe toscane della staffetta con atleti paralimpici 'Obiettivo Tricolore', un viaggio da nord a sud dell'Italia partito il 12 giugno e che avrebbe dovuto concludersi il 28 giugno. Lo scenario le bellissime colline della Val d'Orcia. Da Pienza si stava spostando in gruppo a San Quirico d'Orcia per raggiungere Castelnuovo dell'Abate, a Montalcino. (LE PAROLE DI ALEX PRIMA DELLA PARTENZA: VIDEO)

L'ultimo bollettino medico "In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell'Aou Senese informa che l'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l'atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime".

Zanardi, il campione Con l'handbike era tornato a correre e sul podio dopo le vittorie in auto e il terribile incidente nel 2001 sulla pista del Lausitzring, in Germania, che gli aveva fatto perdere le gambe, non la voglia di combattere e vivere. Zanardi stava partecipando a una delle tappe toscane della staffetta con atleti paralimpici 'Obiettivo Tricolore', un viaggio da nord a sud dell'Italia partito il 12 giugno e che avrebbe dovuto concludersi il 28 giugno. Lo scenario le bellissime colline della Val d'Orcia. Da Pienza si stava spostando in gruppo a San Quirico d'Orcia per raggiungere Castelnuovo dell'Abate, a Montalcino. Poco prima delle 17, lungo la statale 146, si è scontrato con un camion che procedeva in direzione opposta. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Zanardi stava procedendo in un tratto in discesa, era insieme a un'altra decina di partecipanti della staffetta: si erano staccati dal gruppo più numeroso.