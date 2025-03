Women's Six Nations 2025, le azzurre partono da Macron Campus

La presentazione del Women’s Six Nations si è svolta nella ‘Sala dei Sogni’ del Macron Campus a Bologna. La Nazionale femminile di rugby, dopo l’esordio al LNER Community Stadium contro l’Inghilterra, campione in carica e numero 1 del ranking mondiale, ospiterà l’Irlanda allo Stadio Lanfranchi di Parma il 30 marzo, ore 16:00 ascolta articolo

Il prossimo 22 marzo prende il via l’edizione 2025 del Women’s Six Nations di rugby e la Nazionale azzurra femminile è attesa all’esordio, domenica 23, sul campo dell’Inghilterra. I vertici della FIR, lo staff tecnico e le giocatrici sono stati ospiti al Macron Campus, sede del brand che dal 2017 è partner tecnico, per presentare il percorso che Elisa Giordano e compagne affronteranno a partire dal prossimo week end.

Dove guardarle La presentazione del Women's Six Nations si è svolta nella 'Sala dei Sogni' del Macron Campus a Bologna. Molti i temi toccati nel corso dell'incontro a partire dallo stretto legame tra Macron e il rugby e nello specifico il proficuo rapporto con FIR e le sue Nazionali. L'Emilia-Romagna è casa del rugby femminile grazie al progetto Sport Valley, una collaborazione che prosegue proficuamente e che porta il nome della regione in tutto il mondo grazie alle Azzurre. Il Women's Six Nations quest'anno riceverà inoltre una copertura televisiva importante: oltre alla presenza di SKY, tutte le partite dell'Italia Femminile saranno anche in simulcast in diretta e in chiaro sui canali Rai. Infine, l'aspetto tecnico importante per una squadra chiamata a un anno impegnativo, ma stimolante, a partire dalle sfide di questa edizione del Sei Nazioni.