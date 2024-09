ItalRugby, nei nuovi kit l'omaggio a Michelangelo Buonarroti

6/7 Ufficio Stampa

IL TESSUTO IN POLIESTERE Entrambe le maglie sono realizzati in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica post consumer. Il principale tessuto utilizzato è Eco Armevo con inserti in Eco Boditex e Eco Strong Mesh, materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza