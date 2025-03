Serie A, Venezia-Napoli 0-0. Ora c'è Bologna-Lazio. VIDEO

La cronaca di Venezia-Napoli

Tante occasioni nel primo tempo. In avvio un palo di Raspadori, poi due grandi parate di Radu sui colpi di testa da distanza ravvicinata di McTominay. Il portiere del Venezia si ripete anche su Lukaku al 45'. Poco prima, doppia chance per il Venezia con Rrahmani che salva sulla linea un gol certo di Fila. Meno occasioni nella ripresa. All'82' palla gol per il Venezia con Gytkjaer, che sfiora il pallone per quello che sarebbe stato l'1-0. Finisce 0-0.

Il tabellino di Venezia-Napoli 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez (87' Busio), Nicolussi Caviglia, Duncan (70' Doumbia), Ellertsson (87' Haps); Fila (70' Gytkjaer), Maric (38' Oristanio). All. Di Francesco



NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (76' Juan Jesus), Buongiorno; Politano (76' Olivera), Gilmour (76' Anguissa), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori (76' Okafor), Lukaku (87' Simeone). All. Conte



AMMONITI: Candé (V), Nicolussi Caviglia (V), Olivera (N)