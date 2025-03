MotoGp, Gp Argentina: a Termas de Rio Hondo vince Marc Marquez

Marc Marquez ha vinto il Gp d'Argentina di MotoGp. Lo spagnolo, con la Ducati ufficiale, ha preceduto il fratello Alex - alla guida della Ducati del team Gresini - e Franco Morbidelli sulla Ducati VR46. Quarto Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Finito al primo giro, invece, il Gran Premio d'Argentina di Marco Bezzecchi: il pilota dell'Aprilia, a Termas de Rio Hondo, è andato lungo alla prima curva per un contatto nel gruppo.

Marquez: "Sono super-contento"

"Sono super-contento di aver raggiunto lo stesso numero di vittorie di Nieto (90, ndr) e dedico a lui e alla sua famiglia questa vittoria. Angel è stato di esempio e importante per tutto il motociclismo iberico", ha detto Marc Marquez dopo la vittoria, non nascondendo la gioia e dedicando il successo all'ex campione spagnolo Angel Nieto. Quanto alla gara, ha spiegato: "Oggi ho spinto. Ho avuto qualche problema con il posteriore all'inizio, poi mi ha superato Alex e ho detto che sarebbe potuto andare bene anche arrivare secondo. Ho provato a superarlo ma è difficile attaccare Alex. La seconda volta mi sono preparato meglio e l'ho superato. Sono rimasto impressionato dal livello che Alex ha raggiunto in questi due gran premi", ha concluso il pilota della Ducati riferendosi al fratello Alex Marquez.