Giro d’Italia 2025, oggi la 14^ tappa da Treviso a Nova Gorica/Gorizia

La quattordicesima tappa

Quella di oggi è una tappa completamente piatta con alcuni strappi nel finale. Si attraversa la bassa pianura veneta per entrare dopo Cordovado e il Tagliamento in quella Friulana. Al km 140 si entra una prima volta in Slovenia con alcune brevi salite nel Collio (Brda) per raggiungere Gorizia e l’ingresso nel circuito finale di circa 14 km da percorre una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo (a Nova Gorica in Sloveni). La tappa percorre strade prevalentemente rettilinee con carreggiata di larghezza variabile, intervallate dai centri abitati dove sono presenti i consueti ostacoli al traffico. Ultimi chilometri, dopo la breve salita di Saver, completamente piatti caratterizzati da molte curve e rotatorie, fino al rettilineo finale di 900 m su asfalto larghezza 8 m.