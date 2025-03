Serie A, Genoa-Lecce 2-1: doppietta di Miretti, gol di Krstovic. VIDEO

La cronaca di Genoa-Lecce

Il Genoa batte 2-1 il Lecce. La partita si sblocca al 16’: Malinovskyi - tornato titolare dopo il lungo infortunio di settembre - serve Miretti, che colpisce al volo e batte Falcone. Al 47’ ancora assist di Malinovskyi per Miretti, che di sinistro firma il 2-0 per il Genoa. Il primo tempo finisce così. Al 68’ il Lecce accorcia le distanze: rigore per un tocco di braccio di Matturro sul tiro di Danilo Veiga, sul dischetto va Krstovic e non sbaglia. Gli ospiti prendono fiducia ma i padroni di casa resistono: finisce 2-1 per il Genoa.

Il tabellino di Genoa-Lecce 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

16' pt Miretti (G), 47' pt Miretti (G), 23' st rig. Krstovic (L)



GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli (36' st Norton-Cuffy), De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini , Zanoli (27' st Ekhator), Malinovskyi (11' st Matturro), Miretti (36' st Onana), Pinamonti. All.: Vieira



LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert (11' st Danilo Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly (11' st Kaba), Berisha, Pierotti (1' st N Dri), Helgason (36' st Banda), Morente (1' st Karlsson), Krstovic. All. Giampaolo



Ammoniti: Martin, Miretti, Berisha Vasquez per gioco falloso, Krstovic per comportamento non regolamentare.