Ritmica, per Maccarani 3 mesi di stop per comportamento antisportivo

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica italiana, è stata squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo dalla giustizia sportiva della Federginnastica. Quindici giorni di squalifica sono stati comminati all'ex presidente federale Gherardo Tecchi e 50 giorni all'ex vicepresidente federale Valter Peroni.

Patteggiamento portato a termine con la procura federale

In una nota della federazione è spiegato che lo stop è frutto di un patteggiamento con la procura federale per un procedimento aperto dopo che l'ex dt della ginnastica ritmica, al centro del caso dei presunti abusi sulle atlete, aveva fatto pervenire all'allora procuratore federale, tramite il vicepresidente e commissario straordinario dell'Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di 12 atlete da ascoltare "con segni distintivi" per alcune di loro, dopo aver parlato dei contenuti della sua audizione con due persone che sarebbero poi state ascoltate, "suggerendo loro financo le risposte che avrebbero dovuto dare". Peroni ha patteggiato per lo stesso fatto 50 giorni di squalifica. Sempre con un patteggiamento, Gherardo Tecchi - presidente Fgi al tempo del processo sportivo a Maccarani - è stato sospeso per 15 giorni per aver "più volte parlato" con l'allora procuratore federale informandosi sull'andamento delle audizioni.