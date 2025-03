Maratona Roma da record, 28mila in strada e vince il Kenia

Una festa per 28 mila maratoneti per le strade di Roma, con il Kenia a dominare le gare sia tra gli uomini sia tra le donne e un gesto di vicinanza a Papa Francesco. La 30/a edizione della Maratona di Roma e' da record per numero di partecipanti (50 mila compresi i partecipanti alla 5km di sabato), con grandissima partecipazione di stranieri, oltre 20 mila. Gara maschile equilibrata, con un nutrito gruppo di testa di keniani, tra ci il vincitore finale Robert Ngeno, che ha condotto a ritmo regolare. Sempre primo degli azzurri Daniele Meucci che ha saputo gestire e risalire dalla 14/a posizione registrata al primo passaggio dei 5 km, fino all'ottavo posto col quale ha tagliato il traguardo, in 2h12:44. E' stato solo intorno al 35° km che Ngeno ha dato una decisa accelerazione nelle fasi finali sgretolando le proiezioni di gara per andare a vincere in 2h07:35. "Sono molto felice di questa vittoria, ho preso il comando dopo il 35esimo chilometro e sono riuscito a tenere il ritmo. E' stato bellissimo correre sulle strade di Roma", il commento di Ngeno. Alle sue spalle il connazionale Brian Kipsang, attardato di 15". Podio completato da un altro keniano, Joshua Kogo, in 2h08:01. "E' stata una gara difficile - ha detto Meucci - sapevo che ci sarebbero stati tanti tratti con sampietrini ma quello che mi ha più disturbato è stato il meteo. Speravo di riuscire a rimanere più in gruppo ma dal 25/o chilometro, quando inizia la parte più impegnativa, sono rimasto solo e spesso controvento. In queste condizioni, credo di averla finita anche abbastanza bene". Nella gara femminile, la selezione è cominciata al chilometro 10, col gruppo composto dalle keniane Rebecca Kangogo e Betty Chepkwony, poi vincitrice, le etiopi Shegae e Maeregu e con le italiane Ayse Sonmez Burcin e Debora Sartori in 11/a e 12/a posizione. Al 25/o km, Kangogo, Gebre e Chepkwony assumono la testa; poi negli ultimi chilometri frequenti alternanze nella leadership, con la Chepkwony che chiude in 2h26:16 per la sua seconda vittoria romana, dopo il 2023. "E' stata una giornata un po' fredda e ventosa. Le mie avversarie mi hanno dato filo da torcere ma sono riuscita a spuntarla, sono felicissima", le sue parole. Seconda l'etiope Gebre (2h28:22), terza la keniana Kangogo (2h31:16). Prima per l'Italia e ottava assoluta Burcin Ayse Sonmez (2h45:39). La 30/esima edizione dell'Acea Runa Rome The Marathon ha espresso la sua vicinanza a Papa Francesco con 42 secondi di silenzio e la lettura dell'Angelus di benvenuto ai maratoneti dello scorso anno. A dare il via dai Fori il sindaco, Roberto Gualtieri. "Con i suoi 50mila iscritti ed un percorso unico al mondo anche questa edizione è stato uno spettacolo straordinario". "Festeggiamo oggi un trentennale straordinario, con l'ennesimo record superato da questa organizzazione", il commento di Stefano Deantoni, direttore marketing Infront Italy Applausi per l'atleta paralimpico britannico Richard Whitehead che ha concluso la sua prova in 2h57:06. Traguardo bagnato dalle lacrime e nutrito dalla commozione per Annalisa Minetti che ha completato un'altra edizione della maratona di Roma in 4h02:14.