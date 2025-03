Serie A, Udinese-Verona 0-1 e Monza-Parma 1-1. Ora Milan-Como. VIDEO

Dopo l’anticipo del venerdì tra Genoa e Lecce , finito 2-1 per i liguri, la 29esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 4 match. Nel pomeriggio si sono disputate Udinese-Verona, terminata 0-1, e Monza-Parma, che si è chiusa con il punteggio di 1-1. Alle 18 è iniziata Milan-Como. In serata c’è Torino-Empoli alle 20.45. Domani le rimanenti partite di questo turno prima della pausa Nazionali : si parte con Venezia-Napoli alle 12.30, poi Bologna-Lazio alle 15, Roma-Cagliari alle 16, Fiorentina-Juventus alle 18 e Atalanta-Inter alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Monza-Parma, la cronaca della partita

A Monza la prima occcasione è per Birindelli, poi ci prova Mota di testa. Al 27' Suzuki para su Bianco. Parma pericoloso con Keita e Almqvist. Nella ripresa Turati dice no a Pellegrino, al 60' i padroni di casa la sbloccano con Izzo. Al 75' Valeri dalla lunga distanza, una deviazione di Pedro per poco non beffa Turati. All'87' il Parma pareggia con un gol di Bonny.



Il tabellino di Monza-Parma 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

60' Izzo (M), 84' Bonny (P)

MONZA (3-5-2): Turati, Pereira, Izzo, D'Ambrosio, Birindelli (27' st Ciurria), Zeroli (40' st Caprari), Bianco (34' st Gagliardini), Castrovilli (27' st Akpa Akpro), Kyriakopoulos (34' st Lekovic), Keita, Mota. All.: Nesta

PARMA (4-3-3): Suzuki, Delprato, Leoni (18' st Balogh) Valenti, Valeri, Keita, Estevez (18' st Hernani), Bernabè (36' st Ondrejka), Man (18' st Haj), Pellegrino, Almqvist (25' st Bonny). All.: Chivu

Ammoniti: Leoni, Hernani per gioco falloso, Haj per comportamento non regolamentare.