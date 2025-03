Nations League, gli azzurri convocati per la sfida Italia-Germania

Il ct azzurro Luciano Spalletti dà spazio ai giovani che si stanno distinguendo in campionato, con la prima chiamata per il centrocampista classe 2003 del Torino e per il difensore classe 2002 dell'Atalanta. Tornano in gruppo anche Matteo Politano per il Napoli e Mattia Zaccagni per la Lazio. I quarti di finale di Nations League sono i primi impegni del 2025 per gli Azzurri, il 20 marzo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund

La tanto attesa doppia sfida con la Germania in Nations League è alle porte e l'Italia di Luciano Spalletti è pronta. Oggi sono state diramate le convocazioni e il ct azzurro - come aveva preannunciato meno di un mese fa, dopo la rielezione di Gabriele Gravina ("Ci sono dei giovani che meritano di avere un piccolo premio anche se poi non li utilizzerò. Ho visto delle belle cose che mi piacerà sottolineare") - dà spazio ai giovani che si stanno distinguendo in campionato, con la prima chiamata per il difensore classe 2002 dell'Atalanta Matteo Ruggeri e per il centrocampista classe 2003 del Torino Cesare Casadei.

Tornano Politano e Zaccagni

I quarti di finale di Nations League sono i primi impegni del 2025 per gli Azzurri, una doppia sfida che rappresenta una 'sliding door' sul futuro e che conserva il fascino di quelle del passato. I due match - in programma giovedì 20 marzo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund - non decideranno infatti solo la qualificazione alle Finals, che l'Italia vincendo ospiterebbe a giugno a Torino, ma anche il percorso verso il Mondiale del 2026: passando il turno gli azzurri sarebbero inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Sono 25 i calciatori convocati da Spalletti per questo doppio impegno e oltre alle novità Ruggeri e Casadei c'è il ritorno in azzurro di Matteo Politano - convocato per l'ultima volta nel novembre 2023 - e quello di Mattia Zaccagni, assente dalle gare dello scorso settembre, mentre non ci sarà l'interista Dimarco, alle prese con l'infortunio. La Nazionale si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile per fermarsi nel quartier generale dell'Inter fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando è prevista la partenza per Dortmund.