Calcio, arbitra transgender Sapir Berman dirigerà gara internazionale

Per la prima volta nella storia del calcio europeo un'arbitra transgender dirigerà una partita internazionale. Si tratta di Sapir Berman, 30 anni e origini israeliane, che è stata designata per arbitrare un match di qualificazione per gli Europei femminili under 17 tra Irlanda del Nord e Montenegro a Belfast, poi sabato la partita Kazakhstan-Montenegro. “Un grande onore, un grande orgoglio, ma soprattutto l'opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmato e dove sono cresciuto", ha dichiarato Berman, aggiungendo che affronterà la partita "con profonda umiltà nella speranza di fare del mio meglio, rappresentare il mio Paese, difendere le mie sorelle della comunità Lgbtq+ e mostrare che ogni sogno è possibile".

L'arbitra transgender Sapir Berman

Per Berman, “la visibilità nello sport professionistico è un potente strumento per promuovere il riconoscimento della comunità Lgbtq+", soprattutto per le calciatrici che scenderanno in campo questa settimana. "Quando le giovani giocatrici vedono la diversità sul campo, aiuta a rendere normale l'inclusione e invia un forte messaggio che ciò che conta davvero è il talento e l'impegno", ha ribadito l'arbitra israeliana, che da 14 anni dirige le partite della Prima Lega israeliana maschile e si è affermata come una delle migliori nel Paese.