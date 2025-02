Trump vieta alle donne transgender di competere in sport femminili

Il presidente Usa ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per vietare alle ragazze e alle donne transgender di competere in squadre sportive femminili, quindi che corrispondono alla loro identità di genere. Il provvedimento dovrebbe vietare anche alle atlete transgender di entrare negli Stati Uniti per competere con le donne alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Il tycoon cita il caso, che però non ha alcuna attinenza, della pugile algerina Imane Khelif

L’ordine esecutivo firmato da Trump s’intitola: “Tenere gli uomini fuori dagli sport femminili”. Il provvedimento impone che il Titolo IX, cioè la legge federale che vieta la discriminazione sessuale nelle scuole, venga interpretato come un divieto di partecipazione delle ragazze e delle donne transgender agli sport femminili. Chi non rispetterà i nuovi ordini metterà a repentaglio qualsiasi finanziamento federale che riceve e potrebbe affrontare azioni legali. Le atlete trans gender, secondo le nuove indicazioni, potranno competere in squadre miste o maschili. Il provvedimento dovrebbe vietare anche alle atlete transgender di entrare negli Stati Uniti per competere con le donne alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Secondo quanto hanno spiegato dalla Casa Bianca, infatti, ai funzionari federali verrà ordinato di avviare indagini per frode a carico delle donne transgender che fanno domanda di visto per entrare negli Usa per competere negli sport femminili.

I casi

“Difenderemo le atlete e non permetteremo agli uomini di colpire, far male e imbrogliare donne e ragazze. Da oggi, gli sport femminili saranno solo per donne”, ha dichiarato Trump. Poi il presidente ha citato alcuni casi. Come quello, che però non ha alcuna attinenza, della pugile algerina Imane Khelif: l’atleta ha vinto l'oro femminile alle Olimpiadi 2024 (dopo aver sconfitto anche l'italiana Angela Carini). Ma il tycoon, come molti altri, la identificano erroneamente come transgender. “Chi può dimenticare – ha detto Trump – le Olimpiadi dello scorso anno, dove un pugile uomo ha rubato la medaglia d'oro dopo aver brutalizzato le sue avversarie al punto che una campionessa", l'azzurra Angela Carini, "si è dovuta ritirare dopo soli 46 secondi". "Due donne che hanno completato la transizione hanno finito per vincere due medaglie d'oro", ha aggiunto fornendo una versione non corretta dei fatti e allargando il discorso anche alla pugile taiwanese Lin Yu Ting.