Usa, Trump vieta le transizioni di genere agli under 19

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a limitare le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni negli Stati Uniti. Nel provvedimento si legge: "Oggi in tutto il Paese, i professionisti della medicina stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini facilmente influenzabili". "Questa pericolosa tendenza - prosegue - sarà una macchia nella storia della nostra Nazione e deve finire". "È politica degli Stati Uniti non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta 'transizione' di un bambino da un sesso all'altro e applicheremo rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano la vita" continua Trump.

Arginare la “follia transgender”

Per ‘transgender’ si intendono tutte le persone la cui identità di genere e/o l’espressione di genere non corrisponde a quelle tipicamente associate al sesso assegnato alla nascita. Già prima dell’insediamento Trump aveva ribadito la sua volontà di fermare quella che descrive come “follia transgender”; basti pensare che durante l’ultima campagna elettorale i repubblicani hanno speso 215 milioni di dollari solo in spot televisivi contro la transizione di genere. Proprio lo scorso 22 dicembre, all’America Fest 2024 in Arizona, il tycoon aveva fermamente dichiarato che “con un tratto della mia penna, il primo giorno, fermeremo la follia transgender: firmerò gli ordini esecutivi per porre fine alla mutilazione sessuale infantile, per far uscire i transgender dall’esercito e dalle nostre scuole elementari, medie e superiori”.