Usa, giudice blocca la sospensione dei fondi federali voluta da Trump

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il congelamento da parte dell'amministrazione Trump di sovvenzioni e prestiti federali che potrebbero ammontare a 3000 miliardi di dollari. Il giudice distrettuale Loren L. AliKhan ha bloccato il provvedimento pochi minuti prima che entrasse in vigore. La sospensione amministrativa dura sino a lunedì. La decisione del giudice è arrivata in risposta a una causa intentata da Democracy Forward che sostiene che l'ordine dell'Office of Management and Budget con cui i fondi federali sono stati congelati, viola il primo emendamento e una legge che disciplina le modalità di attuazione degli ordini esecutivi.