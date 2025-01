Usa, siti di Medicare bloccati. Casa Bianca: “Ripristino a breve”

L'accesso ai siti di Medicare, l'assicurazione sanitaria per anziani negli Stati Uniti, è bloccato in diversi Stati, dopo il blocco dei fondi federali deciso da Donald Trump. I senatori democratici hanno denunciato la situazione, ma la Casa Bianca ha assicurato che l'accesso sarà ripristinato a breve

La sospensione delle sovvenzioni federali



L'amministrazione ha ribadito anche durante il primo briefing della Casa Bianca che Medicare non sarebbe stata coinvolta dalla sospensione di tutte le sovvenzioni e i prestiti federali, una misura adottata dall'amministrazione Trump. Come riportato dal Washington Post, questa decisione ha portato il direttore ad interim dell'ufficio del bilancio americano a ordinare alle agenzie federali di "sospendere temporaneamente tutte le attività relative agli obblighi e all'erogazione dell'assistenza finanziaria federale". La richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare se i programmi in atto siano coerenti con i decreti esecutivi di Donald Trump che vietano la diversità e l'inclusione e limitano la spesa per l'energia pulita. Tuttavia, la sospensione non dovrebbe riguardare il Social Security, il programma di assistenza sanitaria Medicare e l'assistenza diretta ai singoli individui.



