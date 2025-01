Golfo del Messico, Google Maps in Usa lo rinominerà Golfo d'America

Google Maps ha deciso di seguire le direttive geografiche della Casa Bianca: negli Stati Uniti il Golfo del Messico verrà rinominato Golfo d'America. Nel resto del mondo saranno utilizzati entrambi i nomi mentre in Messico resterà Golfo del Messico. Lo riporta il Guardian sottolineando che anche la cima dell'Alaska, Denali, la montagna più alta del Nord America, verrà modificata in Monte McKinley negli Stati Uniti, in linea con l'ordine esecutivo del presidente americano Donald Trump. “Abbiamo una prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati dal governo ufficiale” ha affermato Google in un post su X. “Quando i nomi ufficiali variano tra i Paesi, gli utenti di Maps vedono il loro nome locale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi. Ciò vale anche qui”, ha precisato Google Maps.

La misura

L'azienda ha annunciato che, in seguito a queste fonti ufficiali, verrà aggiornato quello che definisce il Geographic Names Information System, GNIS, negli Stati Uniti. La misura interesserà il monte McKinley in Alaska e il Golfo d'America, e riguarda solo le mappe consultabili dagli Stati Uniti. Entrambi i nomi tradizionali rimarranno validi nel resto del mondo. “Quando i nomi ufficiali variano tra i paesi, gli utenti di Maps vedono il nome ufficiale locale” ha spiegato Google Maps su X. Era stato Barack Obama a decidere che la montagna più alta del Paese, in Alaska, tornasse al nome nativo di Denali in sostituzione di quello che gli era stato dato per rendere omaggio al presidente William McKinley, che Trump ammira per l'uso dei dazi come strumento politico e per il suo passato colonialista.