Nations League, Italia-Germania 1-2. I gol dei quarti di finale

Sconfitta al Meazza per l'Italia contro la Germania nella partita di andata dei quarti di finale di Nations League: è 1-2 per i tedeschi. Gol di Tonali da un lato, Kleindienst e Goretzka dall'altro. Il ritorno è in programma domenica 23 marzo, dalle ore 20:45, al Signal Iduna Park di Dortmund. Non ci si gioca solo l'accesso alla semifinale di giugno contro Danimarca o Portogallo, ma anche la chance di ospitare le Finals, che si giocherebbero a Torino (le partite più imporanti allo Juventus Stadium e la gara per il terzo posto allo Stadio Olimpico Grande Torino) oppure a Monaco e Stoccarda. La vittoria peserebbe anche in chiave qualificazioni ai Mondiali 2026. Chi passerà il turno, infatti, tra gli azzurri e la nazionale di Julian Nagelsmann, finirà in un girone più abbordabile verso la Coppa del Mondo negli Usa del prossimo anno.

La cronaca di Italia-Germania

A San Siro oltre 60mila persone sugli spalti per assistere al match, che inizia con uno spettacolo pirotecnico e con un ricordo di Bruno Pizzul, storico giornalista sportivo scomparso lo scorso 8 marzo. L’Italia parte in quarta e al 9’ passa in vantaggio: è Tonali a segnare l’1-0. La Germania alza il tiro, soprattutto con l'offensiva di Goretzka. Tonali si avvicina alla seconda rete al 30’, ma è respinto da Baumann. Stessa sorte per un tiro di Kean. Nella ripresa i tedeschi raggiungono la parità appena Kleindienst entra in campo: da solo, in area di rigore, segna con colpo di testa. Gli azzurri vanno in affanno, poi si risvegliano: Udogie prima e Raspadori dopo sfiorano il vantaggio. Per gli avversari è invece ancora Goretzka a spingere e al 76', dagli sviluppi di un angolo, la porta sull'1-2. Barella e Maldini ci provano, xx

Il tabellino di Italia-Germania 1-2

nel pt 9' Tonali: nel st 4' Kleindienst, 32' Goretzka

ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Politano (19' st Bellanova), Barella (38' st Frattesi), Rovella (19' st Ricci), Tonali, Udogie, Kean (38' st Lucca), Raspadori (26' st Maldini). CT: Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann, Kimmich, Rudiger, Tah, Raum (1' st Schlotterbeck), Gross (45' st Andrich), Goretzka, Sané (37' st Adeyemi), Musiala, Amiri (21' st Lewelling), Burkardt. CT: Nagelsmann.

Ammoniti: Maldini, Rovella e Amiri per gioco falloso.