Dybala si opererà al tendine: stagione finita. "Tornerò più forte"

Stagione finita per il calciatore della Roma Paulo Dybala che nei prossimi giorni si opererà per curare la lesione al tendine sinistro riportata nella gara contro il Cagliari di domenica scorsa. La ha reso noto il club giallorosso, che di comune accordo col fuoriclasse argentino ha spiegato in un comunicato di aver scelto la migliore strada per un recupero ottimale. "A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!", aggiunge il comunicato della Roma. Dybala, infatti, sta valutando con i Friedkin dove svolgere l'intervento per una decisione maturata dopo gli ulteriori accertamenti svolti nelle ultime ore che hanno evidenziato come la terapia conservativa non avrebbe garantito la stessa efficacia di un'operazione.