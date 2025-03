Gattuso, lite in diretta parlando tre lingue diverse con Jelicic VIDEO

Dall'inglese allo spagnolo, passando per l'italiano. Acceso dibattito in diretta tv dell'allenatore italiano della squadra di calcio croata Hajduk Split, che accusa di " mancanza di rispetto" in diverse lingue Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv croata MAXSport

Dalla pesante sconfitta in campo, all’acceso dibattito in tv. Al termine del match in cui l’Hajduk Spalato ha perso la partita 3 a 0 sul campo del Rijeka, il coach della squadra croata, Rino Gattuso visibilmente arrabbiato affronta in diretta televisiva Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv croata MAXSport. Come si vede nel video che gira sui social, l’allenatore italiano arriva nello studio, stringe la mano a tutti tranne all'opinionista a cui si rivolge puntandogli il dito. Prima parla in inglese - per farsi capire da tutti gli ospiti- poi passa all’italiano- per esprimere meglio il suo pensiero -e infine discute in spagnolo. Tutte frasi in lingue diverse, che hanno un comun denominatore: il rispetto.

Gattuso a Jelicic: “Tu non hai rispetto per le persone”

"A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone”, così inizia a parlare in inglese Rino Gattuso, rivolgendosi a Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv croata MAXSport. Poi l’allenatore italiano continua in inglese: “Eppure hai giocato a calcio, mi capisci, e dovresti conoscere bene queste situazioni". Da lì gli animi si scaldano, come si può vedere nel video. “ Hai sempre parlato troppo male, io invece ho avuto sempre rispetto per te”. Poi si gira verso la conduttrice, dando le spalle al suo interlocutore a cui si rivolge di nuovo col dito puntato, ma questa volta parlando in italiano: “ Tu devi portare rispetto per le persone” , poi passa allo spagnolo: “ Yo estoy hablando”. A questo punto l’opinionista gli dice: "Non (puntarmi) con la mano” . Gattuso continua , senza ascoltarlo, sempre in spagnolo: “Habla aqui de football”.. ed ancora: “ è l’ultima volta che se tu stai qui, non parlo più con la tua televisione, perché sei una “mala persona”. Così Gattuso finisce lo sfogo in diretta tv.