Alex Zanardi, la moglie Daniela al fianco del campione in ospedale

Alex Zanardi e Daniela Manni si sono conosciuti quando lei era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva lui. Si sono sposati nel 1996 e due anni dopo è nato il loro figlio Niccolò. È stata Daniela a raccontare al marito le conseguenze dell’incidente del 2001, dopo il suo risveglio senza gambe. Ed è al suo fianco anche ora, dopo lo schianto in handbike

Era al fianco di Alex dopo il terribile incidente in Germania nel 2001. Ed è accanto a lui ogni istante anche ora, dopo lo schianto con l’handbike in Toscana . Daniela Zanardi, la moglie del campione paralimpico, ha trascorso gli ultimi giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale le Scotte di Siena, dove il marito è ricoverato in seguito all’ incidente di venerdì scorso a Pienza . Era al seguito della staffetta per l'Italia “Obiettivo tricolore” e ha assistito il marito fin dalle prime fasi dopo lo scontro con il camion ( LE PAROLE PRIMA DELLA PARTENZA ). Chi l’ha incontrata, come il sindaco di Siena, ha riferito che “la signora Daniela è molto contenta e molto sicura del lavoro che stanno facendo i medici” ( L'ULTIMO BOLLETTINO MEDICO ).

Alex Zanardi e Daniela Manni si sono conosciuti verso la fine degli anni ’80. Lei era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva Alex. Si sono sposati nel 1996 e due anni dopo è nato il loro figlio Niccolò. Il 15 settembre del 2001, durante una gara in Formula Cart al Lausitzring, Zanardi ha avuto un drammatico incidente che gli è costato l’amputazione delle gambe. Al risveglio, è stata Daniela a raccontargli tutto, dandogli la forza di credere nella possibilità di una nuova rinascita ( LE PASSIONI DI ALEX ).

La nuova vita e il secondo incidente

In un’intervista, Zanardi ha raccontato che dopo l’incidente del 2001, il primo ricordo è stato “la voce di mia moglie Daniela arrivare celestiale come dall’altro mondo. Le ho detto: 'Non ti preoccupare, ne veniamo fuori”. Da allora hanno iniziato un nuovo percorso insieme. Alex è tornato a correre in auto e ha intrapreso una carriera in handbike, che l’ha portato a vincere 4 ori ai Giochi Paralimpici. Daniela l’ha supportato nel ruolo di manager. Sempre presente, anche nel pomeriggio del 19 giugno, quando il marito ha subìto il nuovo incidente nelle strade senesi. È stata lei la prima a soccorrerlo. Ora Daniela e i familiari si sono ritagliati un punto dell'ospedale e attendono notizie, in quella che è la sfida più difficile di Alex.