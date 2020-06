Alex Zanardi, bollettino: "Stabile, nei prossimi giorni valutazioni"

"Rimangono stabili le condizioni cliniche di Alex Zanardi . La terza notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni. Resta grave il quadro neurologico. Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata". È quanto si legge nel nuovo bollettino medico, pubblicato alle 12, sulle condizioni dell'ex pilota di F1 e campione di paraciclismo ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito dell'incidente in handbike nei pressi di Pienza ( LE IMMAGINI ). "L’équipe multidisciplinare che lo ha in cura valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere", si legge ancora nel bollettino ( STORIA DEL CAMPIONE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA ).

Direttore sanitario dell'ospedale: "Dobbiamo attendere, serve pazienza"

Intervenuto a Sky TG24 (VIDEO), il direttore sanitario del Policlinico ha spiegato: “Il bollettino conferma la situazione di stabilità, il quadro neurologico è sempre molto grave. Dobbiamo attendere, avere pazienza e nelle prossime giornate si valuteranno i percorsi diagnostico-terapeutici del caso”. Quanto alla tempistica, "non è ancora definibile". E sulla tempra sportiva di Zanardi, spiega, “atleti come lui hanno un grande allenamento e di conseguenza questo aiuta ad affrontare le situazioni difficili”.

Da oggi settimana-chiave per Zanardi

Dopo la terza notte passata da Zanardi in terapia intensiva in condizioni stabili, Sabino Scolletta, direttore del reparto emergenza dell'ospedale, sempre a Sky TG24, ha detto: "Siamo molto contenti e fiduciosi". Come hanno spiegato i medici, se il decorso clinico prosegue in questo modo, con la buona reazione dell'organismo e senza repentini eventi avversi, aumenta la fiducia per un recupero di Zanardi, anche se lento e con l’incognita decisiva del quadro neurologico. Questa sarà la settimana-chiave per il suo recupero (LA MOGLIE DANIELA AL FIANCO DI ZANARDI).