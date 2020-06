Alex Zanardi stabile. Il ds della staffetta: "Non doveva correre"

Terza notte in terapia intensiva per il campione, i medici sperano che il decorso prosegua in questo modo: "Siamo molto contenti", dice a Sky TG24 Sabino Scolletta, direttore del reparto emergenza. Piero Dainese, direttore sportivo di Obiettivo3, la squadra di Zanardi: "Alex non doveva esserci ma si è lasciato coinvolgere dall'entusiasmo". E replica alle accuse: "Non dovevamo avvisare nessuno e non c'erano permessi mancanti"

È il tempo ora l’alleato di Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di un incidente stradale (LE IMMAGINI – L’ULTIMO BOLLETTINO). Il campione ha passato la terza notte in terapia intensiva, e resta in condizioni stabili: "Siamo molto contenti", dice a Sky TG24 Sabino Scolletta, direttore del reparto emergenza". Come spiegano i medici, se il decorso clinico prosegue in questo modo, l'organismo continua a reagire bene e non si verificano repentini eventi avversi, aumenta la fiducia per un suo recupero, anche se lento e con l’incognita decisiva del quadro neurologico che resta grave. Intanto, in un’intervista a Repubblica, parla Piero Dainese, direttore sportivo di Obiettivo3, il progetto a sostegno dello sport paralimpico con cui Alex Zanardi aveva organizzato la staffetta teatro dell’incidente: “Alex quella tappa non doveva neanche correrla, non era in programma. Ma si è lasciato coinvolgere dall'entusiasmo dei ragazzi. Ora, se esiste un Dio, che compia un altro miracolo per favore e lo aiuti subito” (STORIA DEL CAMPIONE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA).

Il direttore sportivo della staffetta: “Le accuse ci fanno male” leggi anche Alex Zanardi, indagini sull'incidente: nel video ha mani sui manubri Dainese respinge poi gli attacchi sulle modalità della corsa: "Per chi ci accusa, chi parla di gara, comunicazioni a sindaci, scorte o permessi mancanti, vorrei dire che non ha alcun senso metterci alla gogna: la nostra era solo una biciclettata da bar fra amici” . E poi sottolinea che la staffetta “Alex l'aveva voluta per far vedere all'Italia che si poteva ripartire dopo il Covid, magari anche dallo sport. Che se ce la fa un gruppo di persone senza gambe, possono farcela tutti. E così abbiamo pensato a una scampagnata a tappe, da nord a sud, dandoci il cambio in una cinquantina”. Il direttore sportivo ribadisce che “non avevamo il dovere di avvertire nessuno, era solo una passeggiata in bicicletta fra amici. Avevamo due soli regolamenti da rispettare, quello stradale e quello del Covid. Dunque per favore non parlate di scorte o permessi mancanti”. L’ultimo bollettino, Zanardi stabile ma ancora a rischio Le condizioni di Alex Zanardi si sono “stabilizzate”. La prognosi resta riservata e il campione rimane in coma farmacologico. Il campione rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente, ma resta grave il quadro neurologico. Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale ieri ha sottolineato che "il fatto positivo è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili, più c'è speranza di un recupero". E i medici continuano ad essere fiduciosi anche perché, al momento, non ci sono "passi indietro".

Nei prossimi giorni il risveglio dal coma farmacologico approfondimento Alex Zanardi, storia di un Iron man. FOTO La speranza dei medici, che stanno lavorando in equipe multidisciplinari per valutare tutti gli aspetti del decorso post operatorio di Zanardi, è di poter allungare il più possibile la fase di stabilizzazione del paziente per poi poter iniziare a risvegliarlo dal coma farmacologico a cui è stato sottoposto dopo l'intervento e poterlo valutare neurologicamente. Si tratta di aspettare pochi giorni. Ridurre la sedazione, o sospenderla, è la prima prova decisiva, è la fase più delicata che dovrà dare le risposte su eventuali danni neurologici, quali e se saranno permanenti, e anche di eventuali danni alla vista.