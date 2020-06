Alex Zanardi, indagini sull'incidente: nel video ha mani sui manubri

Smentite le indiscrezioni sul cellulare

È quanto risulta dai video acquisiti nell'inchiesta della procura di Siena sulla vicenda, che vede indagato l'autista del camion contro cui si è scontrato Zanardi. Da alcuni filmati già in possesso degli investigatori, e già visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike. Vengono così smentite le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui l'atleta paralimpico stesse utilizzando un cellulare mentre si trovava in strada.

Sequestrati smartphone e handbike

Intanto il cellulare che Alex Zanardi aveva con sé durante la staffetta è stato sequestrato dai carabinieri ed è a disposizione degli investigatori per eventuali verifiche. Sequestrata anche l'handbike su cui viaggiava Zanardi: il mezzo potrebbe essere sottoposto a esami tecnici per ricostruire la dinamica dell'impatto col camion, in particolare per definire i punti di urto tra i due veicoli.