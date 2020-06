Alex Zanardi in coma farmacologico dopo l’incidente, lesioni a occhi

Dopo l’incidente di venerdì, le condizioni generali dell’atleta restano stabili ma “c'è la gravità del quadro neurologico che andrà valutato nella prossima settimana”. I medici hanno anche riferito di avere evidenziato delle gravi lesioni agli occhi, per le quali sarà fatto un consulto. Si indaga sulla dinamica e sul perché non sia stato bloccato il traffico durante la gara. L’autista: “Me lo sono ritrovato quasi di fronte in una curva”

Resta in coma farmacologico Alex Zanardi, dopo il grave incidente (LE IMMAGINI) di venerdì durante una gara. Dopo la seconda notte nell’ospedale Le Scotte di Siena, si aspetta il nuovo bollettino dei medici. Già ieri, comunque, i dottori hanno spiegato che ci vorranno dei giorni per capire se l'atleta paralimpico potrà riprendersi dalle gravissime lesioni craniche riportate. I medici hanno anche riferito di avere evidenziato delle gravi lesioni agli occhi, per le quali sarà fatto un consulto. Intanto, proseguono le indagini per ricostruire quanto successo. È stato interrogato l'autista dell'autotreno che ha avuto l'impatto con l'handbike, iscritto nel registro degli indagati per “atto dovuto”: ha detto che stava andando piano per via dei tornanti, che si è trovato Zanardi davanti in curva e che appena l'ha visto ha sterzato riuscendo a evitare il frontale. Ma gli investigatori vogliono anche capire in che condizioni di sicurezza sia stato organizzato il percorso della gara e se è corretto che la pedalata si svolgesse a strade aperte e col traffico in movimento. Secondo il sindaco di Pienza, "nessuno era stato avvertito" della gara (STORIA DEL CAMPIONE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA).

Le condizioni di Alex Zanardi approfondimento Alex Zanardi, programmi tv, libri e cinema: le sue passioni. FOTO Zanardi, quindi, resta in coma farmacologico e i miglioramenti sono lentissimi, anche grazie a un fisico allenato. Ma il quadro neurologico resta molto grave e ci vorranno diversi giorni, hanno spiegato i medici di Siena, per capire le conseguenze del trauma cranico. Per quanto riguarda “le conseguenze sulla vista – hanno aggiunto – ci possono essere senz'altro e quindi abbiamo chiesto consulenze di oculisti, perché c'è qualche lesione anche oculare”. “Il trauma è facciale e quindi ci possono essere lesioni oculari. Ma sarà possibile valutare questo tra qualche giorno, non è possibile dirlo adesso", ha detto il professor Sabino Scolletta, direttore della terapia intensiva delle Scotte di Siena. Le condizioni di Zanardi si sono fatte stabili nella notte tra venerdì e sabato, dopo l'intervento neurochirurgico. È "un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi probabilmente sta rispondendo bene alle cure per questo motivo", ha aggiunto Scolletta. Che ha ribadito: “Le condizioni continuano a essere stabili dal punto di vista ventilatorio e i parametri metabolici sono stabili. Quindi il quadro clinico generale è tutto sommato buono, ma c'è la gravità del quadro neurologico che andrà valutato nella prossima settimana”.