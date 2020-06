Incidente Alex Zanardi, l’Italia si stringe attorno al campione

Tantissimi i messaggi per il campione paralimpico, ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente in handbike. Il premier Conte: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Tutta l'Italia lotta con te". Il ministro Spadafora: “Non mollare”. Federica Pellegrini: “Adesso devi mettercela tutta”

“Non mollare”. È la frase che fra tutte ricorre di più nei tantissimi messaggi di vicinanza che sono arrivati per Alex Zanardi (CHI È - LA FOTOSTORIA) , il campione paralimpico coinvolto oggi in un incidente stradale mentre era sulla sua handbike e ricoverato in condizioni gravissime a Siena (LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL'INCIDENTE). L’Italia intera, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Federica Pellegrini ai suoi fan, si stringe attorno all’atleta simbolo che, per la seconda volta dopo l’incidente del 2011 in cui perse le gambe, sta lottando per la vita (LE PAROLE DI ALEX PRIMA DELLA PARTENZA: VIDEO).