Incidente Alex Zanardi, il gip archivia l'inchiesta sullo schianto

Per l'archiviazione dell'accusa di lesioni colpose che gravava sul camionista, il giudice ha impiegato circa due mesi, con l'udienza svolta lo scorso 26 maggio. Un'archiviazione a cui si è opposta la famiglia di Zanardi.

Il gip di Siena ha archiviato le indagini per l'incidente del 19 giugno 2020 nel quale è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi . Lo schianto avvenne nel Senese. A riportarlo è il quotidiano La Nazione. L'unico indagato era il conducente del camion contro cui urtò l'ex campione di Formula 1 con la sua handbike.

La dinamica e la decisione del gip

Lo schianto in cui rimase gravemente ferito Alex Zanardi era avvenuto sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico. Era in corso una tappa di Obiettivo 3. Con la sua handbike, Zanardi era andato a sbattere contro un camion che stava viaggiando sulla corsia opposta. La procura di Siena aveva chiesto al gip l'archiviazione. Non era infatti stato individuato "alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale".

La famiglia dell'ex pilota era di tutt'altro avviso, tanto da chiedere al gip altri accertamenti che potessero collegare l'"efficacia causale" alla condotta del camionista. Secondo la famiglia, il parziale superamento della linea di mezzeria da parte del camion avrebbe causato la manovra di sterzo a destra di Alex Zanardi, con la conseguente perdita di controllo della sua handbike. Il gip Ilaria Cornetti ha invece accolto la richiesta della procura di Siena.