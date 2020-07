Alex Zanardi, atleti paralimpici cantano i Queen per lui. VIDEO

"Don't stop me now". Il brano dei Queen diventa un inno per Alex Zanardi, cantato dai colleghi del movimento paralimpico italiano. Tutti insieme per il campione (GUARDA LA FOTOGALLERY) ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove ha recentemente subito un nuovo intervento alla testa, dopo l'incidente in handbike del 20 giugno in provincia di Siena.