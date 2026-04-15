Inter, maglie e vinile per celebrare i 50 anni di “Wish You Were Here”

In occasione dell'anniversario dell’iconico album, l’Inter e Sony Music Italy presentano un'esclusiva collezione. Capi celebrativi dell’anniversario tra cui uno speciale bundle con t-shirt + vinile blu esclusivi. La PFFC Collection composta da una retro jersey ispirata alla squadra di calcio fondata dalla band e molto altro

Per celebrare i 50 anni dell’iconico album “Wish You Were Here”, FC Internazionale Milano in collaborazione con Sony Music Italy rende omaggio ai Pink Floyd con un’esclusiva linea di prodotti che intreccia musica e calcio.

Da mercoledì 15 aprile sono disponibili sullo Store di Sony Music Italy i plettri e le bacchette da batteria dedicate alla band, mentre un bundle composto dalla t-shirt personalizzata e dal vinile sarà disponibile dal 30 aprile col pre-order già attivo.

I Pink Floyd e il calcio

All’inizio degli anni ‘70, mentre ridefinivano la scena musicale contemporanea, i Pink Floyd hanno fondato il Pink Floyd Football Club (PFFC), squadra di calcio che giocava durante le pause dai tour e composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della crew.

La PFFC Collection riporta idealmente la band sul terreno di gioco, reinterpretando il naming PFFC in Pink Floyd FC Internazionale Milano e trasformando una storia del passato in un progetto contemporaneo capace di unire generazioni, linguaggi e community diverse.

La collezione dedicata

Ispirata a una foto iconica del Pink Floyd Football Club, la collezione è composta da un’esclusiva retro jersey, che reinterpreta l’estetica degli anni ‘70 in chiave attuale, fondendo i codici identitari dei Pink Floyd a quelli dell’Inter. Al centro risalta la sigla PFFC, proprio come nella maglia originale indossata nella storica fotografia, mentre sul retro trova spazio il logo del 50° anniversario di “Wish You Were Here”, in una versione realizzata ad hoc per il Club nerazzurro.

Gli stessi elementi stilistici caratterizzano anche gli altri item della collezione: sciarpa, tote bag, plettri e bacchette da batteria.

Il bundle maglia-vinile

Oltre alla PFFC Collection, l’Inter presenta anche due prodotti esclusivi completamente dedicati alla celebrazione dei 50 anni di “Wish You Were Here”: uno speciale bundle composto da una t-shirt inedita e un Exclusive Blue Vinyl e un’anthem Jacket Limited Edition con un pack unico dedicato ai Pink Floyd.

I prodotti della collezione sono disponibili da oggi sull’Online Store ufficiale e negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, con early access per gli iscritti alla loyalty Interista dalle 10.00 alle 14.00 sull’Anthem Jacket.

“Questa collezione rappresenta pienamente la nostra visione: rendere l’Inter un brand globale capace di dialogare in modo autentico con mondi diversi, creando prodotti ed esperienze che vadano oltre il calcio e parlino non solo ai nostri tifosi, ma anche a un pubblico più ampio - commenta Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano -. La musica è parte integrante della nostra identità e, negli anni, abbiamo costruito un percorso che ci ha resi sempre più protagonisti in questo ambito. La collaborazione con i Pink Floyd, una delle band che ha scritto la storia della musica mondiale, segna una tappa fondamentale di questa evoluzione”.

"La musica e il calcio spesso si connettono in modo sorprendente e ciò che lega Pink Floyd, Inter e Sony ne è una brillante dimostrazione - dichiara Luca Fantacone, Catalogue Director Sony Music Italy -. È un onore per Sony Music Italy celebrare la legacy di una band immortale e di uno storico club attraverso una collaborazione unica nel suo genere”.

Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975

Ad aprile esce inoltre in formato CD e vinile per Sony Music Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975, la registrazione in versione restaurata da Steven Wilson del leggendario concerto dei PINK FLOYD, realizzata dal bootlegger Mike “Mike the Mic” Millard e già parte dell’ampio cofanetto “Wish You Were Here 50”.

Il formato 4LP color trasparente sarà disponibile dal 18 aprile, in esclusiva per il Record Store Day (https://recordstoreday.com/).

Il formato 2CD sarà disponibile dal 24 aprile (Pre-order: https://pinkfloyd.lnk.to/lasportsarena).

Entrambe le uscite contengono il concerto completo in 16 registrazioni live, recentemente restaurate e rimasterizzate dal celebre produttore e musicista Steven Wilson.