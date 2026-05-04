La conferma arriva dal Vaticano. Sono previsti incontri anche con Tajani e Crosetto e non è escluso un colloquio con la premier Meloni, al momento però non confermato

Gli incontri istituzionali previsti a Roma

Secondo quanto emerso ieri, Rubio incontrerà nella stessa giornata anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Corriere della Sera riferisce insoltre che sono previsti incontri anche "con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Rubio avrebbe chiedo anche un incontro con la premieri Giorgia Meloni: al momento un faccia a faccia non è escluso, ma neppure confermato.