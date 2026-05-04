La conferma arriva dal Vaticano. Sono previsti incontri anche con Tajani e Crosetto e non è escluso un colloquio con la premier Meloni, al momento però non confermato
Il Vaticano conferma ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate ieri, l'udienza del Papa a Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America. Si terrà giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico.
Gli incontri istituzionali previsti a Roma
Secondo quanto emerso ieri, Rubio incontrerà nella stessa giornata anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Corriere della Sera riferisce insoltre che sono previsti incontri anche "con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Rubio avrebbe chiedo anche un incontro con la premieri Giorgia Meloni: al momento un faccia a faccia non è escluso, ma neppure confermato.
Il contesto delle tensioni
Il lavoro diplomatico punta a superare le tensioni generate dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump nei confronti del Papa e della premier Giorgia Meloni. In particolare, dopo l'intervista del 14 aprile al Corriere della Sera, in cui Trump aveva criticato la posizione del governo sulla guerra in Iran affermando: "Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".