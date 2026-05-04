Nel corso del vertice i 48 capi di Stato e di governo invitati a Yerevan, in Armenia, discuteranno su come cooperare più strettamente e coordinare le azioni per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica

Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l’ottava riunione della Comunità politica europea . L’incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Il tema della riunione è “Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa”. Nell’attuale fase di profonda trasformazione a livello geopolitico, i leader discuteranno su come cooperare più strettamente e coordinare le azioni per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. Ieri sera c’è stata la cena di benvenuto che ha aperto la riunione, mentre oggi si tiene il vertice vero e proprio articolato in sessione plenaria, tavoli di lavoro tematici e bilaterali.

Chi partecipa al vertice

Il vertice è presieduto da António Costa, presidente del Consiglio europeo, e da Nikol Pashinyan, primo ministro della Repubblica di Armenia. In totale sono i 48 capi di Stato e di governo a essere stati invitati a partecipare a questa ottava riunione della Comunità politica europea. Tra questi c’è anche la premier Giorgia Meloni. Il primo ministro del Canada, Mark Carney, partecipa invece in qualità di ospite al vertice della Comunità politica europea: sarà la prima volta che un Paese non europeo partecipa alla riunione.

Il rapporto tra Unione Europea e Canada

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha scritto su X: "Insieme al primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan, ho invitato il premier canadese Mark Carney a partecipare in qualità di ospite al prossimo vertice della Comunità politica europea, che si terrà a Yerevan. È la prima volta che un paese non europeo prende parte alla Cpe". Costa ha sottolineato che “l’Europa e il Canada sono più che semplici partner che condividono gli stessi valori: insieme stiamo costruendo un'alleanza globale per difendere la pace, la prosperità condivisa e il multilateralismo".