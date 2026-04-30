Per quanto concerne poi il settore agroalimentare, la Commissione afferma che l’accordo “favorirà la crescita delle esportazioni di prodotti agroalimentari tradizionali e di alta qualità dell'Ue” e “salvaguarderà i prodotti autentici” proveniente dall’Unione. E viene sottolineato come “limiterà le importazioni agroalimentari preferenziali”, in un contesto in cui “le importazioni di carni bovine e di pollame sono limitate ad appena l'1,5% e l'1,3% della produzione annua totale dell’Ue”. In ogni caso la Commissione “seguirà da vicino gli sviluppi del mercato” e “in caso di impennate delle importazioni saranno applicate misure di salvaguardia a favore dei prodotti europei sensibili”. E per tutelare gli agricoltori dei Ventisette è stata creata una “rete di sicurezza di 6,3 miliardi di euro”.