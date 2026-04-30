Introduzione
Domani, 1 maggio 2026, entra in vigore l’accordo di libero scambio commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del blocco del Mercosur. Si tratta di un partenariato che andrà a incidere profondamente sui rapporti commerciali tra i due blocchi, e che nelle intenzioni dei firmatari potrebbe portare a significativi benefici economici. Ecco come è nato e cosa prevede.
Quello che devi sapere
Che cos’è il Mercosur
Intanto, è necessario chiarire che cos’è il Mercosur: si tratta, come spiegato dalla pagina dedicata sul sito del Consiglio europeo, del “Mercato comune del Sud, un blocco commerciale sudamericano istituito nel 1991”. A oggi “i suoi membri sono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay”. Ha una popolazione totale di circa 270 milioni di persone.
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Il rapporto tra Ue e Mercosur
Tra i due blocchi esiste già un intenso rapporto commerciale: l’approfondimento dell’Unione spiega infatti che l’Ue è “il secondo partner del Mercosur per quanto riguarda gli scambi di beni, che rappresentano quasi il 17% degli scambi totali del Mercosur nel 2024. Il Mercosur è il decimo partner dell'Ue per gli scambi di beni”. Inoltre “nel 2024 il valore degli scambi commerciali dell'Ue con il Mercosur superava i 111 miliardi di euro: 55,2 miliardi di euro di esportazioni e 56 miliardi di euro di importazioni. Oltre l'80% del flusso commerciale è stato registrato tra l'Ue e il Brasile. Tra il 2014 e il 2024 gli scambi di beni Ue-Mercosur sono cresciuti di oltre il 36%: le importazioni sono aumentate di più del 50% e le esportazioni del 25%”.
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Il rapporto tra Italia e Mercosur
In questo contesto, anche l’Italia ha stretti rapporti commerciali con i Paesi coinvolti. Come riportato da Assolombarda, nel 2023 “il nostro Paese ha importato dal Mercosur principalmente prodotti agricoli (48,9% del totale), mentre l'export italiano era trainato da macchinari (31,8%), mezzi di trasporto (11,7%), prodotti chimici (9,9%) e farmaceutici (8,9%)”.
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Il percorso che ha portato all’accordo
Come ricorda la Commissione europea, i negoziati sull'accordo Ue-Mercosur “sono iniziati nel 2000 e hanno attraversato molteplici fasi nel corso degli anni. Si sono conclusi il 6 dicembre 2024, quando l'Unione e i quattro Paesi fondatori del Mercosur hanno raggiunto un accordo politico” sul partenariato. “Il 9 gennaio 2026 i Paesi dell'Ue hanno formalmente approvato l'accordo commerciale”, che entra in vigore domani 1 maggio.
Cosa prevede l’accordo
È in questo contesto che l’Unione europea e il Mercosur hanno siglato un partenariato: questo prevede che il blocco sudamericano elimini circa il 91% dei dazi all’importazione di una vista gamma di prodotti Ue. Si va dalle automobili ai macchinari industriali, fino a prodotti enogastronomici e tecnologie dell’informazione. Allo stesso modo l’Ue rimuove circa il 92% delle sue tariffe sui prodotti provenienti dai Paesi del Mercosur: tra questi rientrano in particolare la carne bovina, il pollame e lo zucchero.
La tutela dei prodotti Made in Europe e Italy
In ogni caso l’accordo prevede una serie di tutele, volte a proteggere oltre 300 prodotti alimentari dell’Unione che sono riconosciuti come indicazioni geografiche. In questo elenco ci sono 57 prodotti che provengono dall’Italia: si va dal Prosecco al Chianti, dall'Asiago, passando per Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, il Pecorino Romano e il pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino.
I benefici previsti dall’Unione europea
Secondo l’Unione europea, il partenariato dovrebbe produrre entro il 2040 una serie di benefici economici e commerciali. In primo luogo, le previsioni della Commissione parlato di un aumento del Pil di oltre 77,6 miliardi di euro. Inoltre viene previsto un aumento delle esportazioni annuali dei Ventisette verso i Paesi del Mercosur che potrebbe arrivare fino a 50 miliardi di euro. E ancora, l’esecutivo dell’Unione sostiene che gli accordi potrebbero sostenere fino a 600mila posti di lavoro in Europa.
Le materie prime critiche
In particolare, tra i benefici indicati dall’intesa c’è quello legato alle materie prime critiche: la Commissione spiega infatti che “il Mercosur è un fornitore cruciale di materiali essenziali per la transizione verde e quella digitale. Ad esempio, l'Ue importa da questa regione l'82% del suo niobio per produrre magneti superconduttori utilizzati negli scanner a risonanza magnetica e nella cura dei tumori. L'accordo Ue-Mercosur garantirà un accesso sostenibile alle materie prime critiche”.
L’impatto sull’agricoltura
Per quanto concerne poi il settore agroalimentare, la Commissione afferma che l’accordo “favorirà la crescita delle esportazioni di prodotti agroalimentari tradizionali e di alta qualità dell'Ue” e “salvaguarderà i prodotti autentici” proveniente dall’Unione. E viene sottolineato come “limiterà le importazioni agroalimentari preferenziali”, in un contesto in cui “le importazioni di carni bovine e di pollame sono limitate ad appena l'1,5% e l'1,3% della produzione annua totale dell’Ue”. In ogni caso la Commissione “seguirà da vicino gli sviluppi del mercato” e “in caso di impennate delle importazioni saranno applicate misure di salvaguardia a favore dei prodotti europei sensibili”. E per tutelare gli agricoltori dei Ventisette è stata creata una “rete di sicurezza di 6,3 miliardi di euro”.
I controlli sulla sicurezza degli alimenti
Infine, c’è il capitolo sulla sicurezza dei cibi e dei prodotti che verranno importati dall’Unione: la Commissione spiega che per “continuare a garantire” di “consumare alimenti sicuri e sani”, “saranno consentite solo le importazioni che rispettano le rigorose norme dell'Ue in materia di sicurezza alimentare”. Inoltre “l’Ue manterrà il pieno controllo qualora dovesse proteggere ulteriormente la salute e la sicurezza dei cittadini europei” e “gli audit e le ispezioni nei Paesi esportatori e alle frontiere dell'Ue saranno intensificati”.
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