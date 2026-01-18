Per l'Italia, stando alla Commissione Europea, l’accordo si tradurrà "in concrete opportunità di crescita economica ed export", con particolare beneficio "per le piccole e medie imprese e il settore agroalimentare di qualità". Il commercio con i Paesi Mercosur sostiene già 3,4 milioni di posti di lavoro in Italia, equivalenti a un occupato su sette. Il valore totale degli scambi di beni e servizi tra Italia e Mercosur ammonta a 16,4 miliardi di euro e l'accordo, come detto, eliminerà i dazi sul 91% dei prodotti, aprendo un mercato attualmente protetto da tariffe elevate. Le esportazioni italiane beneficeranno dell'azzeramento progressivo dei dazi in settori chiave:

Macchinari e apparecchiature elettriche (export: 3,1 miliardi di euro), oggi soggetti a dazi dal 14 al 20%;

prodotti chimici e farmaceutici (1,2 miliardi) e strumenti ottici e medici (349 milioni), con dazi attuali fino al 18% che saranno eliminati;

(1,2 miliardi) e (349 milioni), con dazi attuali fino al 18% che saranno eliminati; acciaio e prodotti metallici (534 milioni) e materie plastiche (359 milioni), dove i dazi (12-18%) verranno rimossi.