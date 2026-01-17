La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è in Paraguay per la firma dell'accordo commerciale ed esprime grande soddisfazione per l’intesa raggiunta. "Stiamo creando la più grande zona di libero scambio al mondo, un mercato che vale quasi il 20% del Pil globale, con opportunità incalcolabili ai nostri 700 milioni di cittadini". "Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine e, soprattutto, intendiamo offrire vantaggi reali e tangibili ai nostri cittadini e alle nostre aziende", afferma von der Leyen.

Von der Leyen: accordo Mercosur, più investimenti e posti di lavoro

"Questo accordo eliminerà i dazi doganali e altre barriere commerciali e aprirà gli appalti pubblici. Fornirà un quadro normativo chiaro per incoraggiare gli investimenti e il flusso commerciale. Ciò andrà a grande vantaggio delle aziende di entrambe le parti, comprese le 30mila Pmi europee che già esportano in questa grande regione. L'aumento delle esportazioni creerà posti di lavoro, sia qui che in Europa", ha aggiunto. "Vorrei inoltre sottolineare come questo accordo sosterrà le nostre ambizioni di proteggere la natura e il clima. C'è un capitolo importante sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Ci impegniamo ad aiutarci a vicenda per compiere la transizione verso la neutralità climatica. L'Europa otterrà un migliore accesso alle materie prime di cui abbiamo bisogno per la nostra transizione e gli investimenti europei sosterranno i paesi del Mercosur nella loro transizione. È così che dovrebbe essere il commercio. Partner con punti di forza complementari si sostengono a vicenda. I nostri cittadini possono essere certi che abbiamo a cuore gli interessi dei loro figli e nipoti".